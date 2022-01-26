«От сотен тысяч»: создатель дома тиктокеров Андреев рассказал о заработках своих подопечных

У блогеров есть свои обязательства.

Ярослав Андреев, раскрутивший Little Big и Даню Милохина и создавший Тик-Ток-дом Dream Team, рассказал в интервью Ксении Собчак, сколько зарабатывают его подопечные и какой процент достается ему. Причем, никакого продюсерского контракта у Андреева нет. Но есть агентский договор, согласно которому он получает свою долю от заработка.

«В месяц они зарабатывают от сотен тысяч рублей до миллиона рублей. И даже больше может быть. В идеале на личном аккаунте за эти деньги они должны выпускать по 5 роликов в день. Хотя бы 1 ролик в день в Тик-Токе. Это рекомендации».

Напомним, ранее стало известно, почему Даня Милохин не хочет общаться со своими биологическими родителями.

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