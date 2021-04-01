Милохин и компания окажутся на улице: продюсер Андреев объявил о закрытии «Дома тиктокеров»

Проект начал работу в марте 2020 года и был сверхуспешным.

Продюсер и предприниматель Ярослав Андреев в Instagram сообщил, что знаменитый уже на всю страну «Дом тиктокеров» закрывается. Впрочем, не исключен вариант, что это была первоапрельская шутка.

«Проект Dream Team House закрыт! Спасибо всем, кто был с нами. Вечером устроим последний прямой эфир на общем аккаунте».

Ярослав Андреев

В сторис Instagram Ярослав Андреев несколько прояснил ситуацию: «Ажиотаж к домам блогеров прошел. Уходить надо на пике! Проект с сегодняшнего дня закрыт! Всем спасибо!»

Dream Team House — российский тиктокерский дом. Был основан блогерами Даней Милохиным и Никитой Левинским, а также предпринимателем Ярославом Андреевым. Он начал работу в марте 2020 года. Отметим, что у многих ребят, которые жили в «Доме тиктокеров» нет московской прописки. Что с ними будет в будущем — не очень понятно.

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