«У нас дома»: невестка Орбакайте в кожаных брюках и топе оторвалась с внуком Пугачевой и Милохиным

Никита Пресняков позволил в своей квартиру устроить съемки и даже танцы.

Никита Пресняков является старшим сыном Кристины Орбакайте. Он пошел по стопам близких и стал певцом. Также внук Аллы Пугачевой играет в театре. Его главной поддержкой является жена Алена Краснова.

Молодая пара любит ездить в путешествия и собирать друзей на бывшей даче Примадонны. Примечательно, что на свадьбу Никита получил в подарок от бабушки квартиру в Москве.

Обычно супруги редко выходят в свет. Однако недавно Пресняков принял участие в «Ледниковом периоде». Теперь его можно встретить на стримах. А вот 4 апреля внук Примадонны пустил домой целую команду блогеров, среди которых был Даня Милохин. Кадрами, на которых гости сидят на стульях и общаются в белой гостиной, опубликовала невестка Орбакайте.

«Просто съемки шоу Даника у нас дома», — заявила Краснова.

А вот потом все устроили танцы. В мини-вечеринке принял участие даже Никита. А вот его жена щегольнула в кожаных брюках и топе. Она изящно двигалась в кадре.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Алена. Супруги получили комплименты. «Какие классные», «Вот это туса», «Просто вечеринка! Юху», «Ох, сколько молодых и задорных людей собралось», «Ой, как неожиданно», «Алена такая стиляга», «Как вы круто танцуете», «Выглядите нисколько не старше этого молодняка», «Крутые», «Какие все красивые и классные», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!