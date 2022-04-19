Проскурякова в юбке из шелка и небесно-голубом свитере вместе с Николаевым появилась на вечеринке

Юлия Проскурякова является известной певицей. Она уже много лет выступает на публике. Примечательно, что артистка обрела счастье с Игорем Николаевым. Влюбленные в скором времени отпразднуют 12-ю годовщину совместной жизни.

Они растят дочку Веронику, которой шесть лет. Обычно супруги не часто выходят в свет. Выходные они любят проводить на природе или устраивают посиделки с друзьями.

А вот накануне свой день рождения отпраздновала певица Валерия. Она не только дала концерт в Москве, но и собрала друзей в ресторане. Именинница блистала в алом платье. Среди гостей было много известных персон.

Юлия Проскурякова пришла на вечеринку вместе с Николаевым. Она облачилась в нежный монохромный образ. Шелковая юбка и свитер небесно-голубого цвета сгладили формы и скрыли изъяны фигуры. На фото она позировала вместе с возлюбленным.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Юлия. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну до чего все красивые», «Ой, а Юленька просто сама нежность», «Как давно я не видела эту пару», «Как романтично выглядит Проскурякова», «Голубой прям к лицу», «Очень гармоничная пара», «Юленька, у вас новый цвет волос? Вы стали другой», «Как вам иду такие тона,» — стали писать пользователи Сети.

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