«Я не сразу увидела в нем свою судьбу»: Проскурякова — о романе с композитором Николаевым

Разница в возрасте у этой пары значительная. Юлия немного младше своей падчерицы-тезки, старшей дочки музыканта.

Юлия Проскурякова — частый гость в доме Аллы Пугачевой. Муж певицы — именитый композитор Игорь Николаев — близко дружит с семьей шоумена Максима Галкина. Ведь они кумовья. Примадонна в прекрасных отношениях с мэтром и легко приняла возлюбленную Игоря, которая подарила ему дочку Веронику. Малышка поладила с детьми Аллы Пугачевой — двойняшками Гарри и Лизой. Они очень дружны.

О своих отношениях с мужем Юлия Проскурякова рассказывает нечасто. У пары значительная разница в возрасте. Игорь Николаев старше своей возлюбленной на целых 23 года. Кроме того, Юлия даже чуть младше своей падчерицы-тезки, старшей дочери композитора. Ее тоже зовут Юля. После того, как Игорь Николаев разошелся с Наташей Королевой, на слуху был разве что его роман с красавицей-певицей из Екатеринбурга.

По словам Юлии, их отношения с Игорем начинались постепенно. Были и цветы, и подарки, и недоверие друг к другу.

«Я не сразу увидела в нем свою судьбу», — призналась певица.

Разумеется, поначалу Проскурякову смущала разница в возрасте с любимым. У нее просто не было опыта общения со взрослыми мужчинами. Говоря о себе, Юлия уточнила, что она никогда не чувствовала себя роковой женщиной, которой каждый день назначают свидания. Правда, и мужским вниманием она не была обделена. Но и в омут с головой не бросалась.

«Причина? Я получила строгое воспитание. Не всем мальчикам нравилось за мной ухаживать, я долго все взвешивала, обдумывала, хотя иногда голову сносило от чувств и эмоций, стояла на своем: подождем, посмотрим. Одним словом, опыт общения с мужчинами к моменту встречи с Игорем был небольшой, поэтому понять, что молчаливый и выдержанный Игорь ухаживает, не сразу смогла», — уточнила Юлия.

По словам певицы, сначала ей и вовсе казалось, что Игорь с ней играет, подшучивает и по-отечески хочет поддержать. Юлия думала, что он просто жалеет девочку, которая оказалась одна в большом городе. Так парочка общалась почти год, и все это время композитор скрывал свои чувства. Никогда не навязывался, ни на что не намекал.

«Это меня, конечно, подкупало. Так благородно! Он часто повторял, что я талантливый и хороший человек, эти искренние слова согревали. Он не воспользовался моим одиночеством, не пытался приручить и завладеть моим сердцем, наоборот — предоставил выбор, дал время подумать. Да и сам успел приглядеться», — добавила певица.

По материалам Tele.ru.

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