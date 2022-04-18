«Я круче вас!»: Рудова сорвалась на поклонников, которые назвали ее старой

38-летняя Наталья Рудова неожиданно резко отреагировала на хейт своих подписчиков, которые стали слишком часто говорить, что она неважно выглядит.

Звезда сорвалась, используя ненормативную лексику в своем телеграме, оправдываясь за свой внешний вид.

«Почти не сплю уже дней 10 — сначала отравление, потом стресс. Не буду говорить, какой. И каждый (ругательное слово) считает своим долгом, написать, что я «постарела». Я считаю своим долгом послать вас на (ругательное слово) и сказать, что я буду всегда выглядеть круче вас не только потому, что я красива от природы внешне, но и потому, что красива внутри. У меня все. И мне (ругательное слово), что эти уроды будут считать меня высокомерной. Я таких, как они, всегда буду считать (ругательное слово)», — написала в своем телеграме Рудова.

Чуть позже актриса опомнилась, поняв, что хватила лишку, и попросила у публики прощение за минутную слабость.

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