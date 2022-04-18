«Начиная с детского сада»: Наталья Рудова рассказала, как ее унижали руководители и учителя в школе

Актрисе говорили, что она ничего из себя не представляет.

Наталья Рудова призналась, что в детские годы подвергалась издевательствам со стороны сверстников и учителей. Позже знаменитость продолжили дразнить и высмеивать.

Исполнительница главной роли в сериале «Татьянин день» на личном опыте узнала, что такое буллинг. Над Натальей издевались преимущественно взрослые люди ради самоутверждения.

«Всю мою жизнь, начиная с детского сада. Воспитательница, потом учителя в школе. Потом на работе в спортивном магазине один из директоров. Мне всю жизнь говорили, что я никто и никому не нужна. Глупая, высмеивали. Но они не понимали, что это только придавало мне сил идти дальше», — призналась Рудова в личном микроблоге.

Напомним, ранее Наталья Рудова поблагодарила Павла Прилучного за совместную работу на съемочной площадке. Актриса отметила, что с бывшим мужем Агаты Муцениеце ей очень нравится сотрудничать.

Недавно Наталья Рудова снялась в картине режиссера Сарика Андреасяна вместе с Павлом Прилучным.

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