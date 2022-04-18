«Мой ребеночек»: скрывающая личную жизнь Рудова показала публике малыша

Актрисе Наталье Рудовой уже 38 лет, однако звезда ни разу не была замужем и не имеет детей. Есть ли у нее отношения — широкой публике неизвестно, артистка никогда не афиширует частную жизнь, считая эту часть своего бытия своей прерогативой.

Зато Рудова активно показывает истории про свою работу и обожаемого тойтерьера Венечку, выливая свои теплые чувства на животное. И даже когда поклонники спросили у нее, есть ли у Натальи мужчина, она уверенно заявила: «Есть! Ему 14 годиков и зовут его Венечка. Мой тойчик».

Судя по всему, знаменитость действительно относится к собачке, как к человеку. «Мой любимый ребеночек», — на сей раз сказала про него Наталья Рудова в своем телеграме, обнародовав снимок с четвероногим малышом.

«Когда уже рожать будешь? Сколько можно для себя жить?», «Это не нам решать, кажется», «Годики-то тикают, ребеночка надо», «Первый куриный десант из «счастливых жен и мам» подъехал», — отреагировали фолловеры.

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