Сама элегантность: Волочкова в струящемся платье в пол со шлейфом предстала на Неделе моды

Анастасия Волочкова — одна из самых известных балерин в России. Она раньше была солисткой Большого театра. Однако со временем артистка стала создавать свои постановки.

Она не скрывает, что любит проводить время у станка. Однако в последние годы ее имя все чаще мелькает в СМИ из-за скандалов. Недавно ей снова пришлось отправиться в суд, так как соседям не нравится, что звезда разгуливает без одежды на своем участке.

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Однако Волочкова готова бороться с обидчиками. Но это не мешает ей путешествовать и участвовать в разных мероприятиях. На этот раз балерина приняла участие в модном показе дизайнера из эмирата Дубай.

Она предстала на публике в струящемся платье в пол с разрезом спереди. Наряд золотистого цвета выглядел эффектно за счет шлейфа. Анастасия подчеркнула свои длинные ноги. Она стала главной звездой показа.

«Вчера выступила Амбассадором показа дизайнера из Дубай AMR by Akbar Alias Ameer на Неделе моды Estet Fashion Week. Я очень люблю детей. И вчера я встретила таких милых девочек-принцесс! Пригласила их на мой спектакль „Балерина в зазеркалье цирка“ 26 апреля в Красногорск. Одна из девочек подарила мне сумочку жемчужную, которую специально для меня создала ее бабушка. Я расплакалась», — поделилась артистка.

Поклонники осыпали Анастасию комплиментами. Многие признались, что ей очень идут подобные наряды. «Ох, какая красивая», «Просто чудесный образ», «Как вы круто выглядите», «В золотых руках вы только хорошеете», «Это очень красиво», «Дизайнер прям сияет рядом с вами», «Ну прям лебединая грация», «Ну наряд бесподобный», — прокомментировали пост подписчики.

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