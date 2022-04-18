«У нас есть несколько любимых игр»: Собчак призналась, что не дает пятилетнему сыну гаджеты

Телеведущая отметила, что оградить ребенка от соцсетей не сможет, и осознает это. При этом она делает все, чтобы у него было счастливое детство.

Ксения Собчак является известной журналисткой. Она работает на телевидении много лет. Блондинка раньше вела развлекательные передачи, а со временем она погрузилась в более серьезные темы.

Также телеведущая смогла построить личную жизнь. Она счастлива в браке с Константином Богомоловым. А от первого мужа у нее есть сын Платон Виторган. Для наследника звезда старается находить лучших преподавателей.

Мальчику всего пять лет, но Ксения уже выбирает для него школу. Он учит английский и китайский языки. В последнее время телеведущая много путешествует. Она брала наследника с собой в Израиль. На этот раз Собчак узнала, что в Англии каждый четвертый ребенок трех лет уже имеет собственную соцсеть. А вот она не дает сыну гаджеты и старается оградить его от соцсетей.

«У Платона до сих пор, кстати, нет ни планшета, ни смартфона. Для него главный источник информации — книги и мультфильмы. Конечно, у него все это будет, я не смогу удержать его от соцсетей, но хочу, чтобы это пришло в его жизнь как можно позже. У нас сейчас есть несколько любимых игр: лего, домино, а на выходных мы ходим в музеи, на аттракционы. Детство. Платон из тех детей, с кем можно сесть и поговорить. Когда он что-то хочет (или не хочет чего-то) мы садимся, разговариваем, я объясняю, почему так», — пояснила звезда.

Поклонники отметили, что современные дети уже редко обходятся без гаджетов. Одни похвалили Ксению, а другие посчитали, что ребенок должен уметь хотя бы пользоваться смартфоном.

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