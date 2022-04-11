Реставрация стула своими руками
Видео
Как сочетать нежность и грубость в одном образе
Видео

«Мозг необходимо сохранять холодным»: после отъезда Собчак из России Богомолов записал неоднозначное видео

Телеведущая накануне улетела в Израиль.

«Мозг необходимо сохранять холодным»: после отъезда Собчак из России Богомолов записал неоднозначное видео
Константин Богомолов. Фото: Global Look Press

Несколько дней назад Ксения Собчак вернулась из Израиля в Россию. По слухам, телеведущая получила израильский паспорт, хотя сама она уверяла, мол, она гражданка РФ и только.

Днем ранее появилась другая не менее интересная информация – популярная блондинка продала свою квартиру в Москве за 800 млн рублей. А накануне ее вновь заметили в аэропорту Домодедово. Звезда направлялась в Тель-Авив.

Константин Богомолов и Ксения Собчак
Константин Богомолов и Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Муж Ксении Константин Богомолов тем временем оставил в своей соцсети неоднозначную публикацию. Режиссер решил отведать мороженое в вафельном стаканчике.

«Мозг нужно сохранять холодным», — написал Богомолов.

Напомним, в последние несколько дней появились слухи о разводе театрального режиссера с Ксенией Собчак.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

БогомоловКонстантин БогомоловКсения Собчак и Константин БогомоловСобчак и Богомолов