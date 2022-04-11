«Мозг необходимо сохранять холодным»: после отъезда Собчак из России Богомолов записал неоднозначное видео

Несколько дней назад Ксения Собчак вернулась из Израиля в Россию. По слухам, телеведущая получила израильский паспорт, хотя сама она уверяла, мол, она гражданка РФ и только.

Днем ранее появилась другая не менее интересная информация – популярная блондинка продала свою квартиру в Москве за 800 млн рублей. А накануне ее вновь заметили в аэропорту Домодедово. Звезда направлялась в Тель-Авив.

Муж Ксении Константин Богомолов тем временем оставил в своей соцсети неоднозначную публикацию. Режиссер решил отведать мороженое в вафельном стаканчике.

«Мозг нужно сохранять холодным», — написал Богомолов.

Напомним, в последние несколько дней появились слухи о разводе театрального режиссера с Ксенией Собчак.

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