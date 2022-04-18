«Я не хотел обидеть Лободу»: Данилко оправдался за слова о картинных рыданиях певицы

Андрей Данилко говорил, что не верит действиям Светланы Лободы.

Андрей Данилко (Верка Сердючка) сказал, что искренне не понимает артистов, которые картинно изображают что-то сейчас на публику, стараясь выглядеть в глазах людей патриотами.

Андрей прошелся по рыданиям Светланы Лободы, которая плакала на камеру в социальных сетях, а потом опять-таки на камеру оказывала пострадавшим людям помощь.

«У меня не было сопереживания, меня это раздражало. Я вижу фальшь», — сказал Андрей Данилко.

Бывшая продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина встала за подругу горой и начала осыпать музыканта гневными посланиями. Ему пришлось даже оправдываться.

«Ведь я не хотел обидеть Лободу, я, может быть, эмоционально сказал. Но люди действительно не верят им… Опять же фраза Нателлы «Покажи свои добрые дела» мне не понятна. Я и ответил: «Если мы делаем добрые дела, то на телефон не снимаем и не выкладываем, мы их делаем, и не отчитываемся», — сказал Андрей Данилко в беседе с блогером Леней Полищуком.

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