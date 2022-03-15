Продюсер Кирилл Чибисов: «Светлана Лобода отказалась от гражданства Украины»

Чибисов заявил, что певица сидит сейчас где-то у бассейна и коктейль попивает.

Известный продюсер Кирилл Чибисов заявил о том, что украинская певица Светлана Лобода редко бывает на Украине. Поэтому цирк, который она устраивает в соцсетях. Неуместен.

«Она вообще гражданка Мальты. Отказалась от украинского гражданства. Светлана давно консолидировала все свои капиталы на Мальте. Зачем тут слезы лить и цирк устраивать? Мы все понимаем — популизм и так далее», — заявил он.

По словам Чибисова, у Лободы, как и у остальных артистов из Украины, было пять последних жирных лет, когда они заработали миллионы. Поэтому сейчас они сидят себе у бассейна и попивают коктейли.

«Никто не остался в Киеве», — заверил музыкальный продюсер.

Напомним, несколько лет назад Светлана Лобода приобрела недвижимость в Европе и перевезла туда маму и двух дочерей.

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