Продюсер Кирилл Чибисов: «Светлана Лобода отказалась от гражданства Украины»

Известный продюсер Кирилл Чибисов заявил о том, что украинская певица Светлана Лобода редко бывает на Украине. Поэтому цирк, который она устраивает в соцсетях. Неуместен.
«Она вообще гражданка Мальты. Отказалась от украинского гражданства. Светлана давно консолидировала все свои капиталы на Мальте. Зачем тут слезы лить и цирк устраивать? Мы все понимаем — популизм и так далее», — заявил он.
По словам Чибисова, у Лободы, как и у остальных артистов из Украины, было пять последних жирных лет, когда они заработали миллионы. Поэтому сейчас они сидят себе у бассейна и попивают коктейли.
«Никто не остался в Киеве», — заверил музыкальный продюсер.
Напомним, несколько лет назад Светлана Лобода приобрела недвижимость в Европе и перевезла туда маму и двух дочерей.
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