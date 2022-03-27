«Мы созваниваемся»: Сердючка призналась, что общается с Галкиным

Андрей Данилко решил оставаться в Киеве, хотя ему предлагали уехать.

Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка на шоу «А поговорить?» рассказал, что сейчас живет в своей квартире у Киеве и никуда уезжать не собирается. Во всем подъезде в его доме, кроме него, остался только один сосед.

По словам украинской знаменитости, один влиятельный русский, предлагал ему помощь в том, чтобы уехать за пределы страны, но он отказался.

В настоящий момент Андрей Данилко поддерживает связь с Максимом Галкиным. «Мы созваниваемся, общаемся», — сказал он. По словам Сердючки, это один из немногих российских звезд, с которыми он не хочет прерывать связь. Музыканту нравится, что юморист сосредоточен на проблемах России, а не других стран.

Напомним, Максим Галкин улетел со своей семьей в Израиль. При этом крестная его детей Гарри и Лизы Мила Ставицкая не исключила, что Алла Пугачева могла уже вернуться в Россию.

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