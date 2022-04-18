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Лицом – братик Платон, ноги дедушки: какую внешность унаследовала дочка Натальи Фриске

8 апреля появилась на свет Луна Фриске, которая сделала счастливыми сразу многих.

Лицом – братик Платон, ноги дедушки: какую внешность унаследовала дочка Натальи Фриске
Жанна Фриске и Наталья Фриске. Фото: Global Look Press

Родная сестра Жанны Фриске Наталья родила 8 апреля дочь Луну. Девочка появилась на свет крупной — весом 4 килограмма 407 граммов при росте 58 сантиметров.

Пока счастливая мама, а также бабушка с дедушкой не показывают лица крошки, но с удовольствием рассуждают, как девочка выглядит.

Платон Шепелев. Фото: t.me/c/1662449939/6

Как рассказал папа Натальи Владимир Борисович, его внучка очень красивая и напоминает ему Платона, сына Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева. Также близкие отмечают, что у Луны ровные и длинные ноги, точно как у деда! Счастливого родственника просто распирает от гордости от этих слов.

Ну а характер у малышки спокойный и добрый, как у мамы — об этом не стала скромничать Наталья Фриске на шоу НТВ «Звезды сошлись».

Утро в семье Фриске. Фото: t.me/nataliafriske

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