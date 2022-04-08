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Свежее фото: как выглядит подросший сын Жанны Фриске, увлекшийся рок-музыкой

Платону недавно исполнилось девять лет.

Свежее фото: как выглядит подросший сын Жанны Фриске, увлекшийся рок-музыкой
Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев. Фото: Global Look Press

Бывший гражданский муж Жанны Фриске Дмитрий Шепелев обнародовал свежее фото сына Платона от певицы. Наследнику звезд накануне исполнилось левять лет.

Сын певицы перенял не только внешность своей привлекательной мамы, ее овал и черты лица, но и талант музыканта. Платон уже не первый год играет на электрогитаре, уже начинает сочинять музыку.

Главная его страсть — рок. Чтобы соответствовать образу, Платон отрастил длинный чуб и старается носить неформальные вещи. Как рассказал его отец в своем телеграме, сын каждый день делится с ним песнями, которые для себя открыл.

Платон Шепелев. Фото: t.me/c/1662449939/6

Ранее мы писали о том, что Дмитрий Шепелев по-прежнему не находит общего языка  с родственниками Жанны Фриске и не позволяет, по их словам, общаться с ребенком.

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