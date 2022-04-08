Свежее фото: как выглядит подросший сын Жанны Фриске, увлекшийся рок-музыкой

Платону недавно исполнилось девять лет.

Бывший гражданский муж Жанны Фриске Дмитрий Шепелев обнародовал свежее фото сына Платона от певицы. Наследнику звезд накануне исполнилось левять лет.

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Сын певицы перенял не только внешность своей привлекательной мамы, ее овал и черты лица, но и талант музыканта. Платон уже не первый год играет на электрогитаре, уже начинает сочинять музыку.

Главная его страсть — рок. Чтобы соответствовать образу, Платон отрастил длинный чуб и старается носить неформальные вещи. Как рассказал его отец в своем телеграме, сын каждый день делится с ним песнями, которые для себя открыл.

Ранее мы писали о том, что Дмитрий Шепелев по-прежнему не находит общего языка с родственниками Жанны Фриске и не позволяет, по их словам, общаться с ребенком.

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