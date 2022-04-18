Живот уже большой: беременная Тодоренко предстала в ультрамариновом платье с открытыми плечами и в чалме

Телеведущая готовится стать мамой во второй раз. Она выбрала необычный образ для съемок.

Регина Тодоренко является известной телеведущей. Она не скрывает, что любит сцену. В молодости Регина даже участвовала в украинской «Фабрике звезд». С музыкой ее еще больше связал муж Влад Топалов.

Они порой поют дуэтом. У супругов уже растет сын Михаил. А не так давно она призналась, что снова беременна. Даже под многослойными нарядами звезда не смогла скрыть округлившийся живот.

В последнее время Тодоренко редко выходит в свет. Она появляется на шоу «Маска», где сидит в кресле члена жюри. А также на днях телеведущая появилась на праздничном гала-шоу Татьяны Тарасовой, где в шелковом платье спела для фигуристов, которые выступили под ее новую песню.

А на этот раз Регина снова восхитила коллег своим необычным образом в эфире нового выпуска шоу «Маска».Она предстала в ультрамариновом платье с пышной юбкой.

Наряд с открытыми плечами дополнила чалма, из-под которой кольцами выглядывали пряди волос. Тодоренко призналась, что ее наряд снова не простой. Она воплотила персонажа с картины Борисы Кустодиева «Купчиха за чаем». Платье подчеркнуло ее живот.

Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие отметили, что с интересом следят за ее преображениями. «До чего красивая», «Этот образ прям идет», «Такая необычная! Всегда оригинальная», «Эти прозрачные перчатки — верх женственности», «Живот уже большой», «Как выглядит, словно родилась в прошлом веке», — стали писать пользователи Сети.

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