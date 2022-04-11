Волочкова после скандала в суде пригласила поклонников на фильм с ее участием

Пока продолжаются судебные заседания, связанные с увольнением Анастасии Волочковой из Большого театра, звезда решила немного поностальгировать и отвлечься.

Накануне Анастасия Волочкова пригласила своих подписчиков посмотреть фильм с ее участием под названием «Балет».

«Дорогие мои! Сегодня воскресенье, а это значит, что мы с вами встречаемся на моем официальном YouTube-канале для просмотра документального фильма «Балет». Начало в 20:00. Я буду счастлива видеть вас», — написала Анастасия Волочкова в микроблоге.

Фильм был снял много лет назад. Кадры переносят зрителей в прошлое. В фильме использованы фрагменты выступлений балерины Анастасии Волочковой и ее интервью. Звезда уже тогда понимала, что ее век на сцене Большого театра будет очень коротким.

Напомним, перед заседанием суда об увольнении Анастасии Волочковой из Большого театра, звезда сорвалась и разрыдалась прямо перед камерами.

Балерина уже долгое время пытается доказать, что ее бывший работодатель подделывал документы и нарушал трудовое законодательство.

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