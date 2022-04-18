Может, и 3 миллиона вернет? Бойфренд Бородиной вызвал на разборки ее бывшего мужа

Ксения Бородина устроила очередные публичные разборки с бывшим мужем Курбаном Омаровым. Ведущую сфотографировали в кафе с ее новым бойфрендом Трофимом Симищенко, который к тому же является бывшим лучшим другом ее экс-супруга.

Омаров давно спрашивал об этом бывшую жену, но она ничего конкретного не отвечала. На сей раз Бородина отношения признала, но пристыдила бывшего, заявив, что он не вкладывался в воспитание дочки и аккаунты в соцсетях ему раскрутила она.

В итоге все это разразилось в публичное выяснение отношений в Сети, где каждый пытался показать себя в лучшем виде. Ксения даже пообещала выложить в Сеть некий компромат на отца своей младшей дочки.

Отмалчивающийся в сторонке Трофим устал за этим наблюдать и позвонил Курбану, позвав его на разговор. Омаров опять не стал об этом молчать и тут же написал в личный блог, что его бывший друг должен ему 3 миллиона.

«Благодаря этой клоунаде наконец-таки Трофим, который все это время не брал трубку, позвонил мне и назначил встречу. Пугал, угрожал и говорил, что «заберет здоровье». Уф, что за тигр этот лев!» — высказался Курбан.

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