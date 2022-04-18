«Есть твоя постель и есть мой бывший друг»: Омаров ответил Бородиной, почему постоянно пишет про нее

Ксения Бородина эмоционально ответила Курбану Омарову на выпады в свой адрес. Мужчина задел ее в своей новой публикации в Сети, и она обрушилась на него с гневной отповедью.

Омаров в свое оправдание заметил: «Наверняка многие из вас следили за этой ситуацией и знают, насколько я сдержан по отношению к своей бывшей супруге. Я не пошел ни на одно интервью. Даже к Собчак, несмотря на то сколько денег мне не предлагали. Но есть моральные принципы, на которые я наплевать не могу».

Дело в том, что в публикации Омаров показал своего экс-друга в компании незнакомки и упомянул Бородину. И оправдался теперь, почему так получилось:

«Есть твоя постель и есть мой бывший друг Трофим. Я никогда тебя не обсуждал, и в принципе эта темя низка, но у меня есть вопросы к бывшему лучшему другу, на которые он должен ответить, а не ты. Спасибо за дочь и за вклад в ее развитие, когда ты бываешь дома. И спасибо за то, что ты подтвердила, что твоя постель и есть мой лучший друг. Думаю, теперь всем все стало ясно и тема закрыта!» — написал мужчина.

Омаров напомнил, что его цель в подобных публикациях, где упоминается Бородина, — стрясти долг с Трофима, который он давно не отдает. Он надеется вернуть свои несколько миллионов рублей, которые когда-то дал взаймы товарищу.

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