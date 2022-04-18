«Женщина, которой изменяют»: Лена Миро высказалась о скандале Ксении Бородиной с бывшим мужем

Телеведущая Ксения Бородина не смогла промолчать после новой публикации своего бывшего мужа Курбана Омарова, который показал ее нынешнего любовника в компании с незнакомкой. Публичное выяснение отношений двух экс-супругов вылилось в вынос сора из избы.

Не промолчала и звездный блогер Лена Миро. Она прошлась по Ксении Бородиной, обсудив ее отношения с противоположным полом. По ее логике, то, что новый бойфренд теледивы застукан с другой, вполне объяснимо.

«Смотрю я на нее и никак не могут отделаться от мысли, что Ксюндель — архетипичная женщина, которой изменяют. Такой нельзя не изменять. Ей даже самый верный мужчина рано или поздно изменит. Она все для этого сделает. Сама соорудит собственные рога, протянет их мужику и попросит: «Наставь, а?» Так и будет ходить по замкнутому кругу: «Свободная женщина — качок-неудачник — любовная любовь — счастливая семья из рекламы йогуртов — подружка-гадина — проклятые эскортницы — я его выгнала — снова свободная женщина», — рассуждает в своем блоге Миро.

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