«Петь ее песни – удовольствие»: певец Шура объяснил, почему исполнил хит Пугачевой на шоу «Маска»

Певец Шура стал приглашенной звездой проекта и выступил в костюме Бычка.

Певец Шура появился на сцене шоу «Маска» в десятом, полуфинальном, выпуске проекта, который вышел в эфир НТВ в минувшее воскресенье, 17 апреля.

В Маске Бычка Шура исполнил хит Аллы Пугачевой «Мал-помалу».

В беседе с Teleprogramma.pro певец Шура признался, что был счастлив выступить в «Маске», да еще и с песней легендарной певицы.

«На предложенную музыкальными редакторами песню «Мал-помалу» я сразу же согласился. Аллу Борисовну я обожаю, петь ее песни — всегда большое удовольствие», — рассказал певец Шура Teleprogramma.pro.

Во время выступления Шура сумел замаскировать свой мощный голос. Но после выдал себя одним жестом, благодаря которому самый проницательный член жюри «Маски» Тимур Родригез и узнал музыканта. Шура признался – он предполагал, что его вычислит именно Родригез.

«До съемки я озвучил своему директору, что, если меня кто и угадает, так это будет Тимур, так и случилось в итоге! У него чуйка!» — добавил певец Шура в беседе с Teleprogramma.pro.

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