«Всей страной переживали за вас»: на шоу «Маска» разоблачили Мышку

Судьи самого рейтингового проекта НТВ не смогли угадать, кто прятался под Маской симпатичного грызуна.

В первом полуфинале шоу «Маска», который вышел в эфир в это воскресенье, 17 апреля, принимали участие две приглашенные Маски – Бык и Мышка.

Первым выступал и был разоблачен Бык. В его костюме оказался певец Шура.

Затем настала очередь Мышки. Когда та сняла Маску, члены жюри признались, что испытали шок. Ни один из них не смог выдвинуть правильной версии по поводу того, кто прячется в костюме Мышки.

Яна Рудковская, Аня Хилькевич, Ольга Серябкина, Лена Темникова, Даня Милохин – такие предположения были у судей проекта.

Но под Маской Мышки оказалась певица МакSим.

«Мне дали петь очень низкую партию. Поэтому вы не узнали мой голос, ведь изначально я сопрано», — объяснила МакSим.

Филипп Киркоров выразил певице свое восхищение.

«Какая вы смелая! Мы же всей страной переживали за вас совсем недавно. Молились. Какая вы молодец!» — сказал Филипп Киркоров.

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