«Береги себя»: звезда 90-х – певец Шура – публично обратился к маме и поделился снимком с ней

Популярный в конце прошлого столетия певец Шура признался в чувствах своей родительнице.

Исполнитель хитов «Холодная луна», «Ты не верь слезам», «Твори добро» и других, певец Шура показал поклонникам свою маму.

Сделал вокалист это в честь дня рождения родительницы. В микроблоге Шура поделился совместным снимком со своим самым близким человеком и написал несколько теплых слов в адрес мамы.

«Мамуля, моя любимая, с днем рождения тебя! Береги себя, здоровья тебе на долгие годы! Я тебя очень люблю! Твой Сашка!» — обратился к родительнице Шура.

Аудитория вокалиста присоединилась к поздравлениям и призналась, что поражена сходством певца Шуры и его родительницы.

«Вы очень похожи с мамой», «Да, что мама, что Саша — прямо на одно лицо», «У тебя очень красивая и мудрая мама. Все вытерпела, выдержала, любила и любит. Я рада, что все в прошлом. Вы вместе и в понимании друг друга. Дай вам бог», — высказались в Сети.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.