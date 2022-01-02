Чуть ли не с лучшим другом: Курбан Омаров сообщил, что Ксения Бородина ему изменяла

Добрую половину прошлого года поклонники ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной гадали, почему же звезда экрана разводится с мужем Курбаном Омаровым. И ответственность за разрыв возлагали на главу семейства.

Сама Бородина намеками давала понять, что он, якобы, ей изменил. Но в первый день нового года бывший муж Ксении разворошил прошлое, и вскрылась неприятная для него правда.

Курбан Омаров разместил призыв к подписчикам: «Пацаны! Будьте осторожны с друзьями! Они могут … (нецензурное слово, подразумевающее измену — прим.ред.) вашу жену!». При этом мужчина подчеркнул, что уже год догадывался об этом, но до последнего верил, что адюльтер состоялся с кем угодно, но «не с моей шестеркой».

«Если вы думаете, я не знал об этом, то у меня есть видеоподтверждение! Я слышал за стеной. Разговоры за спиной», — написал Омаров.

Экс-муж Бородиной рассказал, что друг, с которым, по его словам, жена ему изменила, рос с ним в одном дворе, его зовут Трофим (возможно, это прозвище, производное от фамилии – прим.ред). «Мне говорили, Малкин, Егор Крид стоят в очереди… А оказалось, Трофим! Который должен мне 3 млн!», — с издевкой в адрес экс-жены написал Омаров.

Теперь мужчина опасается, что Бородина запретит ему видеться с дочкой Теоной. Но чтобы этого не произошло, мужчина публично предупредил экс-жену:

«Я заговорю с видеоподтверждением. Так что пусть Теона будет для меня доступна, и я буду молчать «как рыба об лед». Обещаю!».

Напомним, что Бородина и Омаров были вместе почти шесть лет. У них растет общая дочка Теона, недавно отметившая шестой день рождения.

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