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«Я знал, что ты меня отгадаешь»: на шоу «Маска» разоблачили Быка

В эфир НТВ вышел полуфинальный выпуск проект, в котором, по традиции, выступали приглашенные Маски.

«Я знал, что ты меня отгадаешь»: на шоу «Маска» разоблачили Быка
Жюри шоу «Маска». Фото: PR НТВ

Третий сезон шоу «Маска» близится к своей кульминации. В это воскресенье, 17 апреля, в эфир НТВ вышел уже полуфинальный выпуск проекта.

По традиции, участие в нем приняли приглашенные Маски. Первым на сцену вышел Бык. Он исполнил хит из репертуара Аллы Пугачевой «Мал помалу».

После его выступления члены судейской коллегии выдвинули свои предположения о том, кто может скрываться под этой Маской.

Тимур Родригез по одному жесту догадался, что это может быть певец Шура. И оказался прав!

Шура – Бык на шоу «Маска»
Шура – Бык на шоу «Маска». Фото: кадр программы

«Тимур, я знал, что ты меня отгадаешь! – сняв Маску прокричал певец Шура. – Как я рад с вами быть».

Тимур Родригез отметил, что вокалист старательно изменил свой мощный голос, и его невозможно было узнать.

«Саша, дорогой, как мы рады тебя видеть. Как ты спрятал свой голос. Ничто не проскользнуло!» — обратился к Шуре Родригез.

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