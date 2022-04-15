«Снимался в четыре утра»: ведущий «Маски» Макаров раскрыл секрет спецвыпуска шоу, посвященного Киркорову

Бессменный ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров в своем микроблоге раскрыл секреты съемочного процесса специального выпуска проекта.

Он будет посвящен поп-королю, председателю судейской коллегии «Маски» Филиппу Киркорову.

Тридцатого апреля Филипп Бедросович отметит свой юбилей. Ему исполнится 55 лет.

Этому прекрасному событию и посвящается спецвыпуск «Маски», который выйдет в эфир 30 апреля. А съемки проходили на этой неделе.

«Сняли спецвыпуск шоу «Маска», посвященный дню рождения Филиппа Киркорова! Как будто посмотрел новый сезон шоу. Вы обязаны это смотреть 30 апреля. P.S. Когда будете смотреть мой зажигательный номер, то знайте, что снимался он в 4:00 утра», — рассказал Вячеслав Макаров.

Напомним, в ближайшее воскресенье, 17 апреля, НТВ покажет первый полуфинал третьего сезона шоу «Маска», в котором осталось шесть самых сильных участников.

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