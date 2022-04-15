«Фантастически красиво»: стало известно, с каким номером выступит Пчела в новом выпуске шоу «Маска»

Создатели проекта телеканала НТВ рассекретили выступление одной из самых ярких участниц.

В ближайшее воскресенье, 17 апреля, в эфир выйдет десятый выпуск третьего сезона самого охраняемого проекта – шоу «Маска».

Как обещают его создатели, выпуск будет полон сюрпризов. Так, в Сети уже распространился ролик с фрагментом выступления Пчелы в десятом выпуске.

Одна из самых сильных участниц выступила с ярким номером, который впечатлил зрителей и судейскую коллегию.

«Это ж сколько в тебе глубины!» — воскликнул после выступления Филипп Киркоров. «Это было так фантастически красиво», — призналась беременная Регина Тодоренко.

Напомним, к десятому выпуску на шоу «Маска» остались шесть самых ярких участников – Пчела, Козерог, Анубис, Монстрик, Мухомор и Дракон.

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