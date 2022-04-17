«Верну свою форму»: располневшая Ольга Бузова озвучила, сколько килограмм прибавила на самом деле

Экс-ведущая «Дома-2» Ольга Бузова усиленно работает над собой, чтобы похудеть к лету.

Поющая телеведущая Ольга Бузова некоторое время назад заметно поправилась. Звезда принимала участие в шоу на Белорусском телевидении, часто бывала в Минске и там демонстрировала прекрасный аппетит.

В итоге, все заметили, что некогда очень стройная Ольга Бузова обросла соблазнительным жирком.

Ольга Бузова стойко держала удар, объясняя, что объелась драников и белорусской колбаски. И результат в виде восьми набранных килограммов не заставил себя ждать.

Между тем, она усиленно работала над собой в спортзале. По словам Ольги Бузовой, сейчас ее вес начал медленно «таять».

«Уже минус 3 кг, еще минус 5, и я верну свою форму», — заверила Ольга Бузова свою аудиторию.

Публикацию она сопроводила красивым видео. В кадре запечатлено, как Ольга Бузова в бикини и роскошном парео прогуливается по берегу океана.

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