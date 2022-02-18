Оладушки, бутерброды с черной икрой, фаршированные яйца: Пугачева на завтрак щедро угощала дочку и внука

Кристина Орбакайте с Дени Байсаровым побывали в замке у своей любимой мамы и бабушки.

Алла Пугачева давно перестала бывать на публике и посещать светские рауты. Она предпочитает устраивать свои посиделки, навещая близких и родных, или хлебосольно принимает гостей в своем замке в деревне Грязь.

На этот раз в гости к примадонне наведались дочь Кристина Орбакайте с внуком Дени Байсаровым. Оставшись на ночь, с утра дорогие гости угостились сытным завтраком – Пугачева постаралась поставить на стол вкусное и сытное.

«Вот такой у нас завтрак у мамочки, а для кого-то и у бабушки», — рассказала Орбакайте, спустившись в столовую и снимая на видео накрытый стол.

На столе дожидались гостей оладушки, бутерброды с черной икрой, фаршированные яйца, сыр, огурчики, ягоды и фрукты.

Кстати, в гости к бабушке «чеченский внук» Дени приехал не с пустыми руками. Ранее мы рассказывали, что он подарил любимой Алле, как ласково ее именует, постер времен СССР.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!