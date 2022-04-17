«У каждого своя правда»: уехавшая в Израиль Ксения Собчак высказалась о наболевшем

Известная журналистка и светская львица Ксения Собчак, вновь на днях улетевшая в Израиль, поделилась в микроблоге своими лайфхаками.
Она рассказала, что за последние два месяца выработала целый свод правил, который помогает ей справляться с происходящими событиями.
В нем четырнадцать пунктов. Ксения Собчак решила быть полезной своим подписчикам и разместила правила на всеобщее обозрение. Вдруг они помогут еще кому-то, кроме нее.
«1) Старайся поменьше спорить, это твое любимое занятие, а многим окружающим это некомфортно.
2) Хочешь быть понятым — объясни, а не дави.
3) Не беги от чувства вины — это полезное, хоть и горькое лекарство.
4) Всегда помни, что у каждого своя правда, ее интересно понять, и она часто не совпадает с твоей.
5) Главное в жизни — это любовь, в смутные времена это особенно ощущается.
6) Когда особенно жалко себя, подумай о том, что кому-то сейчас хуже и страшнее, чем тебе.
7) Окружающий мир не злой и не добрый, ему все равно, есть ты или нет.
8) Постарайся извлекать удовольствие из неопределенности. На руинах привычного всегда много свободы.
9) Всегда помни, что другой жизни у тебя не будет. Но помни, что и прошлой уже нет.
10) Помни, что ты никому ничего не должен.
11) Помни, что никто тебе ничего не должен.
12) Верь своим ощущениям и интуиции.
13) Если у тебя плохое настроение, подумай, что когда ты умрешь, то у тебя и этого не будет.
14) Живи сегодня, потому что вчера уже нет, а завтра может и не будет, и это в новой реальности уже не просто слова», — поделилась Ксения Собчак.
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