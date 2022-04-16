«Богатых нигде и никто не любит»: Собчак в образе клоунессы порассуждала о ситуации в мире

На днях Ксению Собчак вновь заметили в аэропорту Домодедово. Блондинка поспешила в Израиль после того, как продала свою квартиру в Москве за 800 млн рублей. После неспешных прогулок по Тель-Авиву, звезда направилась в Европу. Говорит, что такие у нее командировки.

Тем временем, в своей соцсети Ксения порассуждала о богатстве и богатых, сопроводив текст фотографией в образе клоунессы. Она считает, что большие деньги у окружающих вызывают лишь зависть.

«Богатых нигде и никто не любит. Ни в одной стране. Это факт. Богатство, любое, даже абсолютно прозрачное и честное всегда вызывает зависть… Мир раньше был несправедлив, но законен. Теперь он и несправедлив, и беззаконен», — написала Собчак.

Напомним, ранее ходили слухи, что Собчак экстренно получила гражданство Израиля.

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