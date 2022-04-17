Папа и его дети: Сергей Безруков поделился трогательным видео с участием дочки и сына от Анны Матисон

Известный актер и режиссер Сергей Безруков вместе с наследниками побывал на праздничном шоу в честь юбилея тренера Татьяны Тарасовой.

Популярный артист Сергей Безруков поделился с подписчиками трогательным видео. На нем он запечатлен с сыном и дочкой от брака с режиссером Анной Матисон.

Вместе с подросшими наследниками Сергей Безруков посетил ледовый праздник в честь 75-летия заслуженного тренера Татьяны Тарасовой.

В кадре запечатлено, как Безруков поздравляет Тарасову, желая ей крепкого здоровья. В подарок Татьяне Анатольевне Сергей Безруков преподнес роскошный букет роз.

Рядом с отцом на видео – сын Степан и дочка Маша. Малыши тоже поздравили Татьяну Тарасову.

«Вчера были в Лужниках! Нельзя было не прийти и не поздравить Татьяну Анатольевну Тарасову с 75-летием. Жаль, что мы смогли посмотреть только половину — Вася отпускает нас максимум на полтора часа. Поэтому на вторую часть не остались, хоть и очень хотели увидеть не только чемпионов-легенд, но и действующих. Открывая концерт, Илья Авербух сказал, что в сложное время всем нужна опора, и Татьяна Анатольевна — именно человек-опора. Полностью согласен! Желаем ей здоровья! Любовь и признание уже есть, и состав участников тому подтверждение. Были все! Так что, только здоровья!» — написал в микроблоге Сергей Безруков.

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