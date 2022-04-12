«Спасибо за подаренные эмоции»: Ксения Бородина поделилась совместным фото с Сергеем Безруковым

Известный артист Сергей Безруков согласился позировать для снимка с ведущей «Дома-2» в антракте спектакля.

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина — известная театралка. Она обожает посещать спектакли с участием знаменитых актеров.

И если ее бывший муж Курбан Омаров не разделял этого пристрастия, то нынешний избранник ходит в театр вместе с Ксенией Бородиной.

Не исключено, что именно он и сделал снимок, которым в соцсетях поделилась Ксения Бородина. В кадре ведущая «Дома-2» предстала с известным актером, режиссером и многодетным отцом Сергеем Безруковым.

Ксения Бородина призналась, что в восторге от его игры.

«Спасибо за подаренные эмоции на спектакле «Казанова. Ars Vivendi» — комедия в двух актах о приключениях Казановы при дворе Екатерины II. Рекомендую к просмотру», — написала под фото Ксения Бородина.

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