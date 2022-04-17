Свежа, красива, радостна! Пугачева вышла на связь из Израиля в Вербное воскресенье

Народная артистка собрала своих близких в ресторане за столом.

Алла Пугачева и Максим Галкин впервые за долгое время вышли на связь со своими поклонниками из Израиля.

Произошло это 17 апреля в Вербное воскресенье. Звездная семья, включая детей Лизу и Гарри, проводила приятно время в ресторане со своими друзьями.

Примадонна появилась в кадре посвежевшей, похорошевшей и выглядящей вполне здоровой.

«С Вербным воскресеньем!» — радостно произнесла Алла Пугачева, подняв бокал.

Отметим, что для Примадонны и ее семьи православные праздники — святое дело. Она не только сама их отмечает, соблюдая традиции, но и всегда поздравляет своих почитателей.

Напомним, семья Пугачевой обосновалась в Кесарии, арендовав трехэтажную виллу с бассейном. В мае Максим Галкин решил провести по городам Израиля гастрольный тур.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.