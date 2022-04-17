Своих не бросает: даже из Израиля Пугачева помогает друзьям и близким

Вот уже больше месяца, как Алла Пугачева уехала в Израиль. Как говорит народная артистка, ее цель – поправить здоровье. Сюда знаменитость уже несколько лет прилетает в свою любимую клинику.

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Между тем, даже из-за границы Алла Пугачева не забывает про своих близких, друзей и родственников, регулярно созваниваясь с ними и поддерживая — как морально, так и материально.

Как рассказал Teleprogramma.pro директор Бориса Моисеева Сергей Горох, она по-прежнему является надежной опорой для разбитого инсультом танцора. Звонила ему и в его день рождения 4 марта, они долго разговаривали, обсуждали планы на будущее.

Кроме того, по данным «Экспресс газеты», Алла Пугачева помогает артисту деньгами. Не удивительно, что Борис Моисеев завещал свою дорогую квартиру за 24 миллиона рублей в Латвии старшей дочке Примадонны Кристине Орбакайте.

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