«Нельзя ругать тех, кто испугался»: Пугачева имеет право затаиться в Израиле

Алла Пугачева и Максим Галкин уже больше месяца находятся в Израиле. И хотя изначально народная артистка заверяла, что они улетели ненадолго – поправить здоровье и на каникулы, сейчас становится понятно, что отпуск затянулся. Ведь в мае юморист уже устраивает гастроли по земле еврейской.

Некоторое россияне осудили певицу и комика за их «побег» из страны в трудный для страны час. Однако известный блогер Арина Феликс полагает, что артисты имеют полное право быть там, где они хотят. Тем более, по ее сведениям, у них есть гражданство Израиля. А значит, что они одинаково могут относиться к обеим странам.

«Нельзя ругать тех, кто испугался, тех кто уехал за границу», — сказала блогер «Экспресс газете».

По ее словам, Пугачева и Галкин могут курсировать между Россией и Израилем столько, сколько им захочется, и когда захочется.

«На их месте я бы даже оправдываться не стала — сама не в России. Выбор есть у каждого. Пугачева просто решила сменить обстановку и набраться сил», — сказала Феликс.

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