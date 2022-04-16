«Актуальны всегда»: какие тренчи выбирают Водянова, Пугачева и другие звезды этой весной

Стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева рассказала читателям сайта Teleprogramma.pro о том, какой предмет гардероба можно сочетать с юбкой, брюками, платьем и даже лосинами.

Середина весны — время, когда нужно готовиться к потеплению. Уже не хочется носить куртки, поэтому на помощь приходят облегченная одежда: бомберы и тренчи. О самой модной одежде весны сайту Teleprogramma.pro рассказала стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«С наступлением весенне-летнего сезона, самой востребованной и универсальной вещью в женском гардеробе является плащ. У него самый длинный срок эксплуатации, начиная с теплой погоды весной и заканчивая прохладной погодой осенью. Поэтому выбирать его нужно так, чтобы он не вышел из моды уже в осенне-зимнем сезоне. Для этого нужно ориентироваться на фасон, цвет и материал из которого он изготовлен», — пояснила эксперт.

Агата Муцениеце

Известная актриса Агата Муцениеце любит практичные вещи. Она также часто щеголяет в вечерних платьях на красных дорожках. Но в обычной жизни ее образы сдержанные и комфортные.

«Если вы комплектуете базу и нужна классическая вещь, которая не будет подвержена переменчивой моде, то отдавайте предпочтение не просто плащу, а тренчу. Благодаря военной составляющей, тренч выравнивает линию плеча и визуально корректирует силуэт. Любая фигура в нем будет выглядеть стройнее. Меняются модные тенденции, но тренч, в его классическом варианте, актуален всегда.Он идеальный „компаньон“, под него можно надевать платья, юбки, брюки, джинсы, комплектовать с ним любые стили. Чтобы выглядеть модно в классическом тренче бежевого цвета, нужно всего лишь создать модный контраст, надев его с худи, выпустив наружу капюшон и кроссовки, создав образ в стиле спорт шик», — рассказала Тимиряева.

Алсу

Певица Алсу всегда отличалась особой элегантностью. Она не скрывает, что следит за длиной нарядов и старается выглядеть женственно. У нее в этом году несколько тренчей в разных цветов.

«Более модная версия классического тренча с массивными ремешками на запястьях и плечах. Такие модели нужно выбирать в более объемном варианте, слегка оверсайз. Грубые детали просто требуют поддержки в виде такой же грубой обуви для создания гармоничного и целостного аутфита. На контрасте с объемом женский силуэт выглядит более хрупко. Усилить модный градус можно цветом. В этом году просто на пике моды верхняя одежды ярких насыщенных расцветок. Поскольку в моду возвращается все природное и гармоничное, зеленый цвет во всех его оттенках стал самым модным и востребованным, несмотря на версии Института цвета Pantone. Так что певица Алсу сделала правильный выбор», — отметила Лариса.

Кейт Миддлтон

«Выбирая модный плащ яркой расцветки, отдавайте предпочтение лаконичному или классического фасону. Акцентом должен быть цвет», — дала совет эксперт.

Именно так сделала герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон. Вместе с другими членами королевской семьи она отправилась на службу в Вестминстерском аббатстве в честь Дня содружества. Для такого случая жена принца Уильяма выбрала тренч-платье ультрамаринового цвета.

Монаршая особа дополнила его фетровой шляпкой в тон, замшевыми лодочками и кожаными перчатками. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру, а длина наряда позволила сделать акцент на тонких щиколотках.

Ольга Бузова

Звезда сцены Ольга Бузова любит удивлять публику и быть в центре внимания. Она всегда старается выглядеть безупречно. Этой весной артистка приобрела белый тренч, который сочетает с шляпкой.

«Не менее модным будет плащ в белом или черном цвете. Хотите создавать с плащом более статусные и праздничные образы, выбирайте белый, поскольку белый ассоциируется с отдыхом, праздником, торжеством, но никак не с работой. Очень модно создавать черно — белый контраст», — пояснила Тимиряева.

Ляйсан Утяшева

Телеведущая и жена Павла Воли регулярно появляется на публике. Она не скрывает, что любит проводить время на свежем воздухе. У нее уже есть тренч, который она сочетает с юбкой в тон. Звезде нравится монохромные образы.

«Что еще может усилить модный градус классического тренча? Кожа. Она не только не теряет своей актуальности, а наоборот — одна из самых модных и востребованных текстур. Поэтому, выбирая кожаный тренч, вы выбираете модную вещь. В 2022 году в моду вошли более форматированные вещи из грубой кожи, оно и понятно. Сейчас тенденция замены натуральной кожи и меха искусственными материалами. Кожзам в грубом виде смотрится эффектнее. Хотите ультрамодный тренч выбирайте именно в таком варианте. Но если хотите сделать инвестицию в гардероб, то обратите внимание на тренч из натуральной, мягкой кожи, который не только добавит статуса образу, но будет носиться из сезона в сезон не теряя своей актуальности. В весенне-летнем сезоне 2022 в моде цветная кожа», — рассказала Лариса.

Алла Пугачева

В свои 73 года Алла Пугачева не перестает экспериментировать с образами. Она растит Лизу и Гарри, которым восемь лет, поэтому старается ради них выглядеть стильно и модно. Она носит плащ белого цвета, который легко может дополнить любой лук.

«Из сезона в сезон дизайнеры предлагают все новые и новые прочтения культового тренча, изменяя и добавляя детали, например: добавляют объемные рукава или усиливая плечевой пояс; делая акцентными лацканы, увеличивая их в размере… В любом случае, сейчас в моде любая неординарная интерпретация классического тренча. Не бойтесь экспериментировать», — высказалась эксперт.

Татьяна Навка

Знаменитая фигуристка Татьяна Навка обладает стройной фигурой. Она посещает съемки и светские рауты, поэтому плащи и тренчи часто дополняют ее вечерние образы. Она не боится выбирать яркие образы.

«На пике моды остается плащ-халат, на запах, с воротником-шалька. Такая популярность объясняется тем, что, во-первых, запах одним махом визуально добавляет стройности и убирает лишние килограммы в фигуре, а во-вторых, плавный воротник добавляет мягкости и женственности, а мода на женственность и гендерную принадлежность вновь возвращает свои позиции. Обратите внимание на плащ Татьяны Навки. Ее плащ лаконичного халатного фасона, но его модный градус усиливает блестящая текстильная текстура в рубчик, который имитирует полосатый принт, а полоска и клетка в топе самых модных принтов», — рассказала Тимиряева.

Наталья Водянова

Наталья Водянова является популярной моделью. Она давно работает в индустрии красоты, поэтому всегда в курсе всех трендов. Вот и в этом году еще на подиуме звезда дефилировала в ультрамодном плаще серебристого цвета.

«Хотите иметь ультрамодный плащ, выбирайте вещь из неординарного для плаща материала. Например: сатин, шелк, бархат, тонкую, полупрозрачную плащевку. Такие плащи больше напоминают „Пыльник“ и предназначены для более теплой погоды», — отметила Лариса.

Клава Кока

Молодая певица Клава Кока покорила сердца миллионов поклонников. Она часто меняет имидж и уже может похвастаться своим стилем в одежде. Она ловко комбинирует фактуры и цвета. Так недавно артистка отметилась в глянцевом тренче.

«Пластик вернул себе утерянные ранее позиции вместе с модой на прозрачность, а вместе с ним вернулись в моду прозрачные и полупрозрачные дождевики. Плащ — дождевик не обязательно надевается для защиты от дождя, наоборот, им можно стильно обыграть street style образ, как это сделала Клава Кока. Главное не надевать такой плащ в солнечную теплую погоду, помните, что на вас надет пластик», — пояснила стилист.

Виктория Боня

Виктория Боня живет в Монако. Она не скрывает, что может позволить себе брендовые вещи. В ее гардеробе много легких платьев, но звезда носит и тренч в универсальном черном цвете с глянцевой кожей.

«Для создания эффектного образа подойдут лаковые плащи. Глянцевая фактура идеально подойдет для создания модного монохромного total black, миксуя ее с вещами матовых фактур. Аксессуарами можно увести образ в дерзость, а можно смягчить и облагородить, как это сделала Виктория Боня, надев платок в стиле „Голливуд“, добавив элегантности. Какие бы вы стили не создавали с таким плащом, черный глянцевый блеск поддержите красной помадой, либо просто не выбирайте такой плащ в черном цвете», — высказалась Тимиряева.

Мария Шарапова

Российская теннисистка Мария Шарапова давно покинула родину. Она частая гостья на модных показах. В Париже спортсменка щегольнула в тренче песочного цвета, но необычного фасона.

«На самом пике моды неординарное прочтение плаща, а именно, с добавлением перфорации, кружев, воланов, бахромы. Учитывая, что в моду вновь вернулась тенденция подчеркивать свою гендерную принадлежность, в плаще с женственными деталями вы будете в самом тренде», — дала совет Лариса.

Ксения Бородина

Ведущая «Дома-2» зачастую может похвастаться элегантными образами. Она не скрывает, что не любит многослойные образы. Этой весной Ксения Бородина обзавелась плащом с необычной фактурой темно-зеленого цвета. Он стал изюминкой ее образа.

«Вообще этой весной в тренде — неординарность: асимметрия в крое, объемные рукава и усиленная линия плеча, присутствие рюш и воланов, отсутствие рукавов, необычный принт, непривычная для тренча ткань, яркие расцветки, микс разных оттенков и фактур… А для приверженцев классики — классический тренч. Так что, каждая модница имеет возможность выбрать свой плащ. Идеальным аксессуаром к плащу послужат имиджевые очки, которые подбираются в едином стиле либо с одеждой, либо с аксессуарами, а можно использовать их вместо украшения как цветовое пятно», — пояснила Тимиряева.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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