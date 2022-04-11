«Дешевка!», «Зассал?», «Был бы мужиком»: какими эпитетами наградил Шахназаров Сабурова

Нурлан Сабуров на днях засветился в Америке на концерте, где его поклонники пытались выдавить из него признания, каких взглядов он придерживается. Комик вначале пытался отшутиться, а потом честно сказал, что боится говорить, ссылаясь на то, что у него семья.

Чего именно боялся стендапер и по какой причине, так и осталось невыясненным. Однако ответ Нурлана Сабурова удивил многих.

Ксения Собчак вспомнила, как он смеялся над Настей Ивлевой в программе «ЧБТ» и заметила, что это было, конечно, проще. Теперь на своем шоу «Шах и мат» прошелся по Нурлану Сабурову и Михаил Шахназаров.

«Нурлан поехал на концерты в Штаты. Чего ты зассал? А в России деньги не ссышь зарабатывать?» — обратился журналист к комику.

Он удивился, что Сабуров именно сейчас решил работать за рубежом.

«И он приедет обратно, будет говорить: «Ну, ребята, на меня надавили». Был бы мужиком, встал бы, положил микрофон и ушел со сцены. А так, дешевка! Он приедет и будет выступать, а масса талантливых ребят окажется за бортом», — как отрезал Шахназаров.

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