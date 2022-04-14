«Эта поездка вообще знаковая»: Татьяна Кравченко объяснила, почему уезжает из России

Как отметила актриса, костюмы с реквизитом уже у нее в чемоданах.

Актриса Татьяна Кравченко в «Телеграм» заявила, что уже готова к поездке за пределы России – в Белоруссию — вместе со своим давним другом актером Станиславом Садальским.

«Ура! Костюмы с реквизитом в чемоданах. Уже завтра садится на поезд и мчим в любимую Белоруссию. А для Стаса Садальского эта поездка вообще знаковая. Обещал, что прогуляемся в Гродно до места съемок одного из лучших фильмов «Белые росы». Татьяна Кравченко

Как отметила Татьяна Кравченко, 16 апреля они выступят со спектаклем «Гвоздь сезона» в Центральном доме офицеров Минска. На следующий день, 17 апреля, их можно будет увидеть в Гродненской областной филармонии.

Напомним, что Татьяна Кравченко широко знакома россиянам по сериалу «Сваты». В картине она бесподобно сыграла роль Валентины Будько.

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