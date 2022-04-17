Даже вяжет на спицах: чем Литвинова утоляет скуку в Париже в свободное от работы время

Ренату Литвинову уже приглашают во Франции на различные творческие проекты.

Рената Литвинова улетела в Европу в конце февраля. Звезда отметилась в Англии, Бельгии, а теперь обосновалась во Франции, в Париже.

Здесь артистка уже нашла работу, снимаясь в фильме Демны Гвасалии, креативного директора Balenciaga. Также пишет новые пьесы и скоро планирует устроить чтения. Не исключено, что ее спектакль поставят во Франции.

Тем не менее, Рената Литвинова не чувствует себя комфортно, она переживает за своих близких на Украине и в России, тем более в Москве она оставила свою пожилую маму.

Чтобы заполнить душевную пустоту и успокоиться, артистка увлеклась вязанием, создавая длинный шарф, кроме того заново читает «Анну Каренину» Льва Толстого. Ну и, конечно же, много гуляет по уютным улочкам Парижа и посещает местные кафе и кофейни.

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