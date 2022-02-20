«Не позволяй страху взять верх»: 16 мудрых советов Кравченко самой себе 30-летней

Татьяна Кравченко в 68 лет накопила определенную мудрость, которая может пригодиться молодым.

Звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко написала в личном блоге послание самой себе 30-летней, выделив 16 пунктов.

Сейчас актриса имеет богатый жизненный опыт и мудрость, и эти советы могут помочь ее молодым поклонникам.

Живи настоящим моментом. Всегда будь честна с собой. Это трудно, но это всегда будет играть вам на руку. Никогда не переставай искать вдохновения. Жизнь — штука простая, но прожить ее порой бывает трудно. Люби и относись к своим близким так же, как бы хотела, чтобы они относились к тебе. Делай больше фотографий. Учись прощать. Отпускай гнев и обиды, оставляй в памяти лишь положительные эмоции. Никогда не ложись спать, если злишься на себя или кого-нибудь из друзей. Подумай о ситуации с другой стороны. После 30 наступит расцвет. Не трать время на переживания о вещах, которые не в силах изменить. Доверяй интуиции. Не говори о себе плохо. И даже не думай! Учись относиться к себе с самоиронией. Не воспринимай всегда все близко к сердцу. Никогда не позволяй страху взять верх. Не бойся… Здесь, на седьмом десятке, все будет хорошо. Природа готовит нас к каждому этапу нашей жизни.

Напомним, Татьяна Кравченко дважды была замужем. Оба раза браки длились недолго. Первым мужем артистки стал Владимир Лавинский, художник-постановщик Школы-студии МХАТ. Их союз продолжался всего 2 года. Второй муж — Дмитрий Гербачевский, продюсер киностудии «Ленфильм». Они прожили вместе 6 лет.

От второго супруга в 1986 году знаменитость родила дочь Анну Гербачевскую. Она окончила факультет коммуникативного дизайна Национального института моды, работает дизайнером.

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