«У кого-то скудоумие»: Соболев встал на защиту Сабурова, оскорбив Варламова

Как отметил комик, в последнее время повылезало, как зло, так и добро.

Шоумен Илья Соболев в «Телеграм» негативно высказался о блогере Илье Варламове, встав на защиту комика Нурлана Сабурова.

«Варламов – (нецензурное слово). И (нецензурное слово) все, кто толкает в спину. Это страшное время обнажило натуру некоторых деятелей. Как добро, так и зло повылезало. А у кого-то скудоумие». Илья Соболев

Как отметил Илья Соболев, он отписывается от некоторых друзей в соцсетях. «Не думал, что эта функция когда-нибудь мне пригодится. Я зачем-то следил за их жизнью и за много лет они не сделали ничего, чтобы меня вдохновило или что-то чему бы я удивился. Люди они хорошие, но следить за ними пока не хочу», — заявил он.

Напомним, что Илья Варламов прочит Нурлана Сабурова на должность ведущего в шоу «Вечерний Ургант». Такие мысли у него возникли в связи с американскими гастролями казахского комика.

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