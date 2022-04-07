«Свинья – очень крутое животное, свиньи вообще не потеют»: Илья Соболев оскорбил Еву Польну

Шоумен по каким-то причинам злостно пошутил над яркой исполнительницей.

Шоумен Илья Соболев в «Телеграме» негативно высказался о певице Еве Польне.

«Свинья — очень крутое животное. Например, свиньи вообще не потеют. Вы же тоже, девчонки, вообще не потеете. Я видел видео, как Ева Польна на «Авторадио» пять минут танцует сухая. Смешно?» Илья Соболев

«Смешно, если ты не Ева Польна», «Как можно культурно-познавательно оскорбить Еву», «Типа Ева — свинья? Ну вообще не смешно», — отреагировали подписчики.

Напомним, что Ева Польна — бывшая солистка группы «Гости из будущего». Она обладательница девяти премий «Золотой граммофон».

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