«Свинья – очень крутое животное, свиньи вообще не потеют»: Илья Соболев оскорбил Еву Польну

Шоумен Илья Соболев в «Телеграме» негативно высказался о певице Еве Польне.
«Свинья — очень крутое животное. Например, свиньи вообще не потеют. Вы же тоже, девчонки, вообще не потеете. Я видел видео, как Ева Польна на «Авторадио» пять минут танцует сухая. Смешно?»
«Смешно, если ты не Ева Польна», «Как можно культурно-познавательно оскорбить Еву», «Типа Ева — свинья? Ну вообще не смешно», — отреагировали подписчики.
Напомним, что Ева Польна — бывшая солистка группы «Гости из будущего». Она обладательница девяти премий «Золотой граммофон».
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