«Вошла даже в М»: что заставило Аллу Пугачеву заняться фигурой

Алла Пугачева всегда была пышнотелой и только в зрелом возрасте превратилась в грациозную лань.

Стилист Аллы Пугачевой Алишер утверждает, что именно благодаря ему Примадонна взялась за фигуру и добилась нынешнего результата.

Давить на народную артистку бесполезно, поэтому ему пришлось действовать деликатно и хитро, намеками, говоря, что если немного поработать, то платье размером меньше будет смотреться лучше.

«В итоге она вошла в магазинную сетку размеров – L и даже M», — рассказал стилист журналу «Антенна».

Постепенно Алишеру также удалось ввести в гардероб Аллы Борисовны и другие оттенки, кроме черного. До этого почти все наряды звезды были в ее любимом цвете, который стройнит. Но с изменениями в фигуре появились и новые приоритеты. Впрочем, страсть к черному тоже никуда не пропала.

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