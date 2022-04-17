«Она просто выполняла задачу»: как муж Пугачевой привел ее к успеху

Музыкальный критик Сергей Соседов уже не раз проходился по Алле Пугачевой, досталось народной артистке и в этот раз. Он убежден, что звезда ничего бы не добилась, если бы рядом с ней не было в свое время мужа Александра Стефановича.

Именно режиссер, по убеждению Соседова, удачно продумал образ Аллы Борисовны и привел ее к успеху. По словам критика, на самом деле харизма и талант Примадонны чересчур преувеличиваются.

«Всю мифологию о Пугачевой разработал Стефанович. Ей такое бы и в голову не пришло. Она просто выполняла задачу, которую ставил Стефанович, включилась в эту игру, поняв, что игра дает колоссальные плоды, работает. Она ведь понимала, что одна ничего не сделает. Именно со Стефановичем и полетела вверх как звезда», — рассказал Сергей Соседов Vokrug.tv.

Напомним, Алла Пугачева и Александр Стефанович состояли в браке с 1977 по 1980 годы. Это был второй законный союз артистки. Всего мужей у звезды было 5.

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