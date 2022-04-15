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Луна Александровна? Миро прошлась по имени новорожденной сестры Фриске

Наталья Фриске назвала малышку Луной.

Луна Александровна? Миро прошлась по имени новорожденной сестры Фриске
Наталья Фриске. Фото: соцсети

Сестра Жанны Фриске Наталья рассекретила имя своей новорожденной дочки – Луна. При этом ударение в нем ставится на первую гласную.

В своем телеграме Наталья написала, что очень долго подбирала имя, которое бы хорошо сочеталось с фамилией Фриске, а когда услышала имя Луна сразу влюбилась в него.

Наталья Фриске с дочкой поделилась именем наследницы. Фото: t.me/nataliafriske

Блогер Лена Миро, судя по ее записи в «ЖЖ» не разделяет восторга Натальи.

«Луна Александровна Фриске — под таким именем девочке предстоит жить, дай Бог, многие-многие годы. Подружка Маша, подружка Лена будут кричать ей: «Эй, Луна, какая фаза?» — написала Миро.

Акула пера также вспомнила про экстраординарное имя дочки Нюши – Симба. Она считает, что это не самый лучший выбор имен для детей.

«Зачем?! Чтобы что?» — удивилась Миро.

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