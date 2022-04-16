«Такая милота получается»: Наталья Фриске устроила первую фотосессию для новорожденной дочки

Наталья Фриске является сестрой Жанны Фриске. Она не скрывает, что тоже была солисткой «Блестящих», но не смогла быть долго частью коллектива. Родственница звезды признавалась, что тяжело переживала сметь певицы.

Также она вместе с родители переживает, что не видит племянника Платона, которого воспитывает его папа Дмитрий Шепелев. Но в этом году произошло радостное событие. Наталья объявила о беременности.

Примечательно, что она рассказывала, как проводит время, делилась снимками с округлившимся животом. Фриске призналась, с отцом ребенка по имени Александр рассталась. 8 апреля в одном из столичных роддомов она родила дочку.

Она призналась, что счастлива. Девочка получила необычное имя Луна. Теперь новоиспеченная мама находится дома у родителей, где обустроила детскую.

На этот раз Наталья устроила первую фотосессию для наследницы. Она поделилась трогательными кадрами, на которых кроху укладывают в пледике на кресло, а также потом ее запечатлели в естественном виде. Фриске показала ее крохотные ручки и густые волосы на голове.

«Ну такая милота получается», — похвасталась она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит малышка. Многие осыпали ее комплиментами. «Малышка замечательная», «Какая она крохотная», «Темноволосая красавица», «Просто чудо», «Это так трогательно», «Очень красиво», «Она точно пошла в вас», «Как это трогательно», «Уникальные кадры», «Как мне нравится», — прокомментировали пост подписчики.

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