Новости шоу-бизнеса: Пугачева госпитализирована, Ургант едва не совершил большую ошибку, последние дни жизни Яковлевой

Об этих и других новостях из мира звезд – в обзоре Teleprogramma.pro.

Вечером 16 апреля СМИ сообщили о госпитализации Аллы Пугачевой в Израиле. Тем временем отмечающий день рождения Иван Ургант признался, что едва не совершил самую большую ошибку своей жизни.

Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали самыми читаемыми 16 апреля, – в обзоре Teleprogramma.pro.

Алла Пугачева госпитализирована в Израиле

15 апреля Алла Пугачева отметила свой 73-й день рождения. А вечером следующего дня СМИ сообщили о госпитализации Примадонны в Израиле.

Отмечается, что у 73-летней артистки предынфарктное состояние. Однако другие подробности неизвестны.

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Иван Ургант едва не совершил самую большую ошибку своей жизни

Шоумен Иван Ургант отмечал свой день рождения 16 апреля. Ему исполнилось 44 года. Ранее он озвучил, что едва не совершил самую большую ошибку своей жизни.

Речь идет о личной жизни шоумена. Более 15 лет он счастлив в браке с Натальей Кикнадзе, с которой был знаком еще с юности.

«Когда я услышал, как эта девушка смеется и плачет, смотря фильм «Осенний марафон», я понял, что если я на ней не женюсь, то это будет самая большая ошибка в моей жизни», — признавался как-то Ургант.

Претензии Василисы Володиной к «Давай поженимся!»

Астролог Василиса Володина была одной из ведущих шоу «Давай поженимся!» на протяжении 10 лет. За все это время отношения с коллегами – Ларисой Гузеевой и Розо Сябитовой у Володиной не сложились. У блондинки остались претензии к своим напарницам.

«Не нравится, когда Роза и Лариса перебивают и высказывают субъективное мнение, не дают возможности детально и обстоятельно огласить результаты моих знаний в науке с тысячелетней историей», — отметила Володина.

Как Александра Яковлева жила в последние дни

Звезда фильмов «Экипаж» и «Человек с бульвара Капуцинов» Александра Яковлева не дожила до 65-летия три месяца. Она боролась с онкологией и выиграла пять с половиной лет. В 2016 году врачи обещали ей не больше трех месяцев жизни.

Актриса не хотела быть обузой сыну Кондратию и дочери Елизавете и переезжать жить к ним, хотя они звали к себе. Умерла Яковлева в онкоцентре Санкт-Петербурга.

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Фриске устроила первую фотосессию для дочки

8 апреля Наталья Фриске впервые стала мамой. Певица родила дочь, которой дала необычное имя – Луна. Накануне новоиспеченная мама устроила для малышки фотосессию.

Она поделилась трогательными кадрами, на которых кроху укладывают в пледике на кресло, а также потом ее запечатлели в естественном виде. Фриске показала ее крохотные ручки и густые волосы на голове.

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