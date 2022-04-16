Уикенд с папой: Прилучный привел повзрослевшего сына Муцениеце на картинг

Павел Прилучный является одним из самых успешных молодых актеров. Он снимался в сериалах «Закрытая школа» и «Мажор». Почти 10 лет его сердце было занято, так как Павел состоял в браке с коллегой Агатой Муцениеце.

Несмотря на то, что избранница подарила ему двоих детей: Тимофея и Мию, они развелись. Первое время артист был с Мирославой Карпович, но в этом году они расстались.

Однако Прилучный смог остаться друзьями с бывшей женой. Они поддерживают отношения, но слухи о воссоединении отрицают. Примечательно, что несколько дней Агата находится на съемках в Дагестане.

Она делится кадрами из гор. А в это время актер присматривает за детьми. 16 апреля он привез сына на картинг. Девятилетний Тимофей смог посидеть за рулем и даже покататься на машине по треку.

«Субботние покатухи», — похвастался актер. «Осваиваем новые виды спорта», — добавил он.

Поклонники отметили, что мальчик подрос и стал копией отца. «Как круто», «Вы прям умеете исполнять желания детей», «Ну просто красота», «Он ваша копия», «Как быстро растут дети», «Тимофей теперь счастливый», «А Агата одобрила?», «Очень рада, когда вижу таких отцов», — прокомментировали пост подписчики. Добавим, что ранее Прилучный также водил дочку на занятия по балету. Он старается им уделять равное количество времени.

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